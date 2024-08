Nase vorn: Dortmunds harte Konkurrenz bei Beier

Zur neuen Saison übernahm Arne Slot für Jürgen Klopp beim FC Liverpool – und durfte seither noch keinen einzigen Neuzugang begrüßen. Dabei haben die Reds durchaus Pläne. Zu diesen gehört offenbar auch Maximilian Beier.

Die ‚Sport Bild‘ berichtet von „konkretem Interesse“ am deutschen Nationalspieler. Für eine Summe zwischen 25 und 30 Millionen Euro darf der 21-jährige Stürmer die TSG Hoffenheim verlassen. Laut ‚Sky‘ liegen ihm auch Angebote vom FC Chelsea und Aston Villa vor.

Allesamt also finanzstarke Bewerber für Beier aus der englischen Premier League. Und trotzdem gilt gemeinhin Borussia Dortmund als Favorit auf die Verpflichtung. Beier will ‚Sky‘ zufolge unbedingt zum BVB wechseln, Dortmund den Deal am liebsten noch diese Woche abwickeln. Mit Sicherheit auch, da es die Konkurrenz in sich hat. Und da mit Serhou Guirassy ein anderer Angreifer noch wochenlang auszufallen droht.