Schalke-Krise: Geraerts-Debüt geht schief

Karel Geraerts‘ Premiere als neuer Schalke-Trainer ist misslungen. Der 41-jährige Belgier musste am Sonntagnachmittag gegen den Karlsruher SC eine 0:3-Niederlage seiner Mannschaft mitansehen. Für die Königsblauen war es die vierte Niederlage in Folge.

In der zweiten Liga steht Absteiger Schalke nach zehn Spieltagen auf Relegationsplatz 16. Am kommenden Samstag ist Hannover 96 in Gelsenkirchen zu Gast, ehe am Dienstag das DFB-Pokal-Spiel beim FC St. Pauli auf dem Programm steht.