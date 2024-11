Vertrag läuft aus: Werder will bei Jung noch warten

Beim SV Werder Bremen lässt man sich mit der Verlängerung des auslaufenden Vertrags von Anthony Jung weiterhin Zeit. „Natürlich sind wir uns seiner Situation bewusst“, sagt Werders Leiter Lizenzbereich Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘, „wir werden uns mit ihm austauschen. Der Zeitpunkt ist aber noch nicht gekommen.“ Offenbar wollen die Grün-Weißen die Leistungen von Jung in den kommenden Wochen noch einmal genau beobachten.

Grundsätzlich ist man am Osterdeich aber zufrieden mit dem Abwehrspieler, der in dieser Saison zwar kein unumstrittener Stammspieler ist, aber noch kein Pflichtspiel verpasst hat (sieben von zehn Startelfeinsätzen in der Bundesliga). „Du kannst als Spieler vor allem mit Leistung argumentieren, das macht er“, bestätigt Niemeyer und kündigt an: „Und dann werden wir uns zu gegebener Zeit mit ihm und seiner Zukunft befassen.“