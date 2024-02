Neuer Versuch im Sommer: Twente heiß auf Weghorst

Wout Weghorst (31) wird bis zum Saisonende noch für die TSG Hoffenheim spielen. Der 1,97 Meter große Sturmtank ist vom FC Burnley ausgeliehen und hat sich für die Kraichgauer in der Bundesliga bereits fünfmal in die Torschützenliste eingetragen. Ab der kommenden Saison könnte der 29-fache Nationalspieler aber wieder in der Eredivisie auf Torejagd gehen.

Gegenüber ‚Voetbal International‘ hat Arnold Bruggink bestätigt, dass Twente Enschede schon im Januar versucht hat, Weghorst zu verpflichten. „Ich habe ihn gefragt. Jetzt war es nicht mehr möglich, Wout zu bekommen, es war jetzt kompliziert. Aber man denkt auch an die Zukunft“, so der Technische Direktor des niederländischen Erstligisten.

Damit ist die Sache für Twente aber noch nicht erledigt. Im Sommer folgt vielleicht der nächste Versuch: „Er hat noch einen Einjahresvertrag in Burnley. Es hängt davon ab, wie die Situation im Sommer ist, für ihn und für uns. Aber ich würde es gerne tun. Das ist ganz klar.“ Gut möglich, dass Weghorst nach der Saison seine Zelte in Burnley dann endgültig abbricht.