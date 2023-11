DFB-Kader: Nagelsmann sorgt für große Überraschung

Bundestrainer Julian Nagelsmann holt für die nächsten Länderspiele offenbar einen Neuling ins Boot. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird Janis Blaswich für den DFB-Kader berufen. Für den 32-jährigen Torhüter von RB Leipzig wäre das eine Premiere.

Die Nationalelf trifft am 18. November in Berlin auf die Türkei, am 21. November geht es in Wien gegen Österreich. Am heutigen Freitagvormittag verkündet der DFB sein Aufgebot für die beiden Test-Länderspiele.