Nach Richards-Transfer: Bayern sucht noch für drei Positionen

Da Lucas Hernández (24) in der kommenden Saison im Abwehrzentrum des FC Bayern eingeplant ist, musste ein neuer Linksverteidiger-Backup her. Fündig wurden die Münchner in England, vom Zweitligisten FC Reading kommt Omar Richards (23) – ablösefrei wohlgemerkt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit der Verpflichtung von Innenverteidiger Dayot Upamecano (22, RB Leipzig) reagierten die Bayern auch schon auf die Abgänge von Jérôme Boateng und David Alaba. Laut ‚Sport Bild‘-Reporter Christian Falk wünscht sich der neue Trainer Julian Nagelsmann aber noch einen weiteren zentralen Abwehrmann.

Sieben Innenverteidiger unter Vertrag

In Hernández, Upamecano, Niklas Süle (25), Benjamin Pavard (25), Tanguy Nianzou (18), Lars Lukas Mai (21) und Chris Richards (21) stehen Stand jetzt sieben Innenverteidiger in der kommenden Saison zur Verfügung. Nagelsmann lässt jedoch gerne mit drei Innenverteidigern spielen und braucht offenbar noch weitere Alternativen.

Darüber hinaus schauen sich die Bayern laut Falk auch noch nach einem Rechtsverteidiger um. Pavard und Süle können dort spielen, sind offensiv aber limitiert. Fehleinkauf Bouna Sarr (29) soll wieder gehen. Interesse hat der FCB an Achraf Hakimi (22), die von Inter Mailand aufgerufenen 45 Millionen Euro Ablöse sind jedoch Stand jetzt zu viel. Paris St. Germain liegt nach FT-Infos zudem aussichtsreich im Rennen.

Wird Hudson-Odoi wieder Thema?

Neben einem Innen- und Rechtsverteidiger sucht die Kaderplanung um Hasan Salihamidzic auch noch einen Flügelspieler. Douglas Costa (30) hat den FCB verlassen. Jahrelanger Wunschspieler von Hasan Salihamidzic ist Callum Hudson-Odoi (20). Der FC Chelsea ist in diesem Sommer offenbar bereit, einer Leihe zuzustimmen. Aber auch Borussia Dortmund hat schon vorgefühlt.

Etwas überraschend wird laut Falk derzeit nicht aktiv nach einem Mittelfeldspieler gesucht. Denkbar, dass Marc Roca (24) in seinem zweiten Jahr beim Rekordmeister mehr Spielanteile erhalten soll. Klar ist aber: Gibt der Mark interessante Optionen her, dürfte der FCB bereit sein, auch kurzfristig zu reagieren.

„Keine großen Transfers“

Nicht infrage kommen dagegen weitere teure Transfers. Für Upamecano und Nagelsmann flossen bereit um die 65 Millionen Euro an RB Leipzig. „Es wird keine großen Transfers geben. Können Sie vergessen“, sagt Ehrenpräsident Uli Hoeneß bei ‚Sport1‘, „das wurde so zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat auf der letzten Sitzung besprochen.“ Im selben Interview verweist auch der designierte Vorstandsboss Oliver Kahn auf die durch Corona finanziell angespannte Lage.