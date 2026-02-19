Mainz wildert in der Nachbarschaft

Auf der Suche nach Verstärkung für die Innenverteidigung ist Mainz 05 offenbar in der 3. Liga fündig geworden. Wie das belgische Portal ‚voetbalnieuws.be‘ berichtet, haben die Rheinhessen ein Auge auf Jordy Gillekens von Wehen Wiesbaden geworfen. Auch die Zweitligisten Arminia Bielefeld, SC Paderborn, Eintracht Braunschweig und Karlsruher SC haben den 26-Jährigen demnach auf dem Zettel.

Der ehemalige U18-Nationalspieler ist erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom belgischen Zweitligisten Francs Borains nach Wiesbaden gewechselt und steht bei den Hessen noch bis 2028 unter Vertrag. Gillekens ist unumstrittener Stammspieler und verpasste in der bisherigen Saison erst eine Ligapartie gelbgesperrt. Besonders auf sich aufmerksam machte der starke Zweikämpfer mit einer beeindruckenden Leistung in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den FC Bayern (2:3) als Bewacher von Harry Kane.