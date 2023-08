VfB: Angebote für Dias & Sankoh

Gil Dias vom VfB Stuttgart weckt Begehrlichkeiten in Zypern. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge will sich Aris Limassol die Dienste des portugiesischen Offensivspielers sichern. Dem VfB liege ein Angebot über eine Leihe mit Kaufoption vor. Während die Schwaben diese Offerte gerne annehmen würden, stellt sich Dias bislang aber quer. Der 26-Jährige hat seine Zusage für einen Wechsel zum zyprischen Meister noch nicht gegeben. In Stuttgart trainiert Dias seit längerem fernab der Profimannschaft.

Seine Zelte in Stuttgart abbrechen könnte auch noch Mohamed Sankoh. Der 19-Jährige Stürmer kam in der laufenden Spielzeit ebenfalls noch gar nicht zum Einsatz, stand aber immerhin schon im Kader. Interesse an Sankoh zeigen laut ‚Bild‘ vor allem Klubs aus Belgien. Auch beim Niederländer könnte sich eine Leihe anbahnen. Vertraglich ist der Youngster noch bis 2026 an den VfB gebunden.