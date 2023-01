Bericht: Bayer holt Kolumbien-Talent

Bayer Leverkusen hat mit Transfers aus Südamerika bereits häufiger ein glückliches Händchen bewiesen. Die neuste Bayer-Verpflichtung könnte nun aus Kolumbien kommen. Laut einem Bericht des portugiesischen Nachrichtensenders ‚SIC‘ ist der Transfer von Gustavo Puerta vom Bogotá FC unter Dach und Fach.

Der zentrale Mittelfeldspieler soll sich in den kommenden Stunden bereits auf den Weg nach Deutschland machen, um alle nötigen Formalitäten abzuschließen. Die Werkself zahlt eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro. Der 19-Jährige erhält in Leverkusen einen Vertrag bis 2027. In seiner Heimat gilt Puerta als großes Talent, in der laufenden Saison gelangen ihm zwei Treffer und ebenso viele Vorlagen.

Mit Kolumbien weilt der Rechtsfuß aktuell bei der U20-Südamerikameisterschaft, ist sogar Mannschaftskapitän. Am morgigen Samstag steht für Los Cafeteros das Gruppenspiel gegen Argentinien auf dem Plan (1:30 Uhr).

Update (16:29 Uhr): Puertas Verein FC Bogotá hat den Wechsel zu Bayer Leverkusen bereits bestätigt. Der Medizincheck steht dem Vernehmen nach noch aus.