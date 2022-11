Köln nimmt Mittelfeldmann Martin ins Visier

Der 1. FC Köln hat eine potenzielle Verstärkung für das zentrale Mittelfeld in der österreichischen Bundesliga ausfindig gemacht. Nach Informationen von ‚Sky‘ signalisieren die Domstädter Interesse an Michael Martin vom SV Ried.

Der 22-Jährige, erst im Sommer ablösefrei von Zweitligist SK Vorwärts Steyr verpflichtet, ist beim Tabellenvorletzten gesetzt, verpasste nur ein Pflichtspiel aufgrund einer Blessur. Sein Vertrag in der Alpenrepublik läuft bis 2024 mit Option auf eine weitere Saison.

In der Jugend war Martin unter anderem für den 1. FC Heidenheim und den VfL Bochum am Ball. Knüpft er an seine bislang guten Leistungen im oberösterreichischen Ried an, könnte ihn sein Weg in Zukunft womöglich zurück nach Deutschland führen.