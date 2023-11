Schalke-Plan: Polter-Berater stellt sich quer

Sebastian Polter plant trotz Reservistenrolle keinen Winter-Abgang beim FC Schalke. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, würden die Knappen den Topverdiener zwar gerne im Winter veräußern, um Budget für Neuverpflichtungen freizuschaufeln. Der 32-Jährige selbst will sich aber offenbar unter Neu-Trainer Karel Geraerts durchsetzen.

Dazu äußerte sich der Berater des Torjägers wie folgt: „Sebastian kann mit der Situation umgehen. Wir haben nicht nur im Sommer, sondern auch aktuell immer wieder Anfragen aus dem In- und Ausland. Es ist schön zu sehen, dass er bei anderen Vereinen immer noch einen hohen Stellenwert hat.“ Zudem ergänzt Polters Agent: „Wer Sebastian kennt, weiß, dass er noch nie geflüchtet ist. Warum auch? Er will und wird sich durchsetzen.“ Eine klare Ansage an die Vereinsführung des Zweitligisten.