Atlético: Kondogbia unerreichbar?

Atlético Madrid muss seine Hoffnungen auf die Verpflichtung von Geoffrey Kondogbia (27) wohl begraben. Wie die Online-Zeitung ‚Superdeporte‘ berichtet, lag die Ausstiegsklausel des Mittelfeldspielers vom FC Valencia auf dem Sommertransfermarkt bei 80 Millionen Euro. Im kommenden Januar fällt die festgeschriebene Ablöse dann auf 30 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Sonderfall, dass ein Verein Kondogbia zwischen den beiden Transferperioden an Bord holen will, ist vertraglich nicht geregelt. Der Hintergrund: Atlético darf wegen des kurzfristigen Abgangs von Thomas Partey per Ausstiegsklausel zum FC Arsenal noch einen Transfer außerhalb der Wechselperiode tätigen. Allerdings stehen den Rojiblancos dafür nur 12,5 Millionen Euro zur Verfügung. Zu wenig für den Kauf von Kondogbia, den der FC Valencia unbedingt halten möchte.