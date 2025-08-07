Live-Ticker: Die Nominierten für den Ballon d‘Or

Der erste nominierte Klub für das Team des Jahres ist der FC Barcelona. Unter Coach Hansi Flick, der sich Hoffnung auf die Auszeichnung als bester Trainer der vergangenen Saison machen darf, überzeugte das Team mit mitreißendem Offensivfußball und sicherte sich das nationale Triple. In der Champions League war erst im Halbfinale gegen Inter Mailand Endstation (3:3, 3:4 n.V.).