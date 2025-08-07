Live-Ticker: Die Nominierten für den Ballon d‘Or

Menü Suche
Der Ballon d’Or ist die prestigeträchtigste Einzelauszeichnung im Fußball. Ausrichter France Football gibt am heutigen Donnerstag die 30 Nominierten für die diesjährige Verleihung bekannt. Wie im vergangenen Jahr scheint der Wettbewerb völlig offen.

von Martin Schmitz - Quelle: Ballon d'Or
Der begehrte Ballon d'Or @Maxppp

Team des Jahres: Paris St. Germain

Der Scheichklub Paris St. Germain feierte in der vergangenen Saison mit dem erstmaligen Gewinn der Champions League den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Die nationale Meisterschaft, der französische Pokal sowie der französische Superpokal kamen noch obendrauf.

@PSG_inside

Team des Jahres: FC Liverpool

Im Jahr eins nach Jürgen Klopp gewann der FC Liverpool unter dem neuen Coach Arne Slot direkt den englischen Meistertitel und zog ins Finale des League Cups ein, das jedoch gegen Newcastle United (1:2) verlorenging.

@LFC

Team des Jahres: FC Chelsea

FIFA-Klub-WM-Sieger FC Chelsea ist ebenfalls nominiert. Die Mannschaft des italienischen Trainers Enzo Maresca belegte in der vergangenen Saison Platz vier in der Premier League und gewann zudem die UEFA Conference League.

@ChelseaFC

Team des Jahres: Botafogo

Der brasilianische Vertreter Botafogo schaffte es ins Achtelfinale der FIFA-Klub-WM und holte 2024 die Copa Libertadores und die brasilianische Meisterschaft.

@Botafogo

Team des Jahres: FC Barcelona

Der erste nominierte Klub für das Team des Jahres ist der FC Barcelona. Unter Coach Hansi Flick, der sich Hoffnung auf die Auszeichnung als bester Trainer der vergangenen Saison machen darf, überzeugte das Team mit mitreißendem Offensivfußball und sicherte sich das nationale Triple. In der Champions League war erst im Halbfinale gegen Inter Mailand Endstation (3:3, 3:4 n.V.).

@FCBarcelona

Real-Nachfolger gesucht

Der damals amtierende Champions League-Sieger Real Madrid wurde zum besten Team der Saison 2023/24 gewählt. Die Verantwortlichen und Spieler des Klubs waren der Preisverleihung jedoch aus Protest ferngeblieben, da im Vorlauf durchgesickert war, dass Vinicius Junior der Ballon d’Or verwehrt bleiben würde.

Real Madrid is the Men Club of The Year!

Congrats @realmadrid 💜🤍

