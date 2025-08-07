Live-Ticker: Die Nominierten für den Ballon d‘Or
Der Ballon d’Or ist die prestigeträchtigste Einzelauszeichnung im Fußball. Ausrichter France Football gibt am heutigen Donnerstag die 30 Nominierten für die diesjährige Verleihung bekannt. Wie im vergangenen Jahr scheint der Wettbewerb völlig offen.
Team des Jahres: Paris St. Germain
Der Scheichklub Paris St. Germain feierte in der vergangenen Saison mit dem erstmaligen Gewinn der Champions League den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Die nationale Meisterschaft, der französische Pokal sowie der französische Superpokal kamen noch obendrauf.
Team des Jahres: FC Liverpool
Im Jahr eins nach Jürgen Klopp gewann der FC Liverpool unter dem neuen Coach Arne Slot direkt den englischen Meistertitel und zog ins Finale des League Cups ein, das jedoch gegen Newcastle United (1:2) verlorenging.
Team des Jahres: FC Chelsea
FIFA-Klub-WM-Sieger FC Chelsea ist ebenfalls nominiert. Die Mannschaft des italienischen Trainers Enzo Maresca belegte in der vergangenen Saison Platz vier in der Premier League und gewann zudem die UEFA Conference League.
Team des Jahres: Botafogo
Der brasilianische Vertreter Botafogo schaffte es ins Achtelfinale der FIFA-Klub-WM und holte 2024 die Copa Libertadores und die brasilianische Meisterschaft.
Team des Jahres: FC Barcelona
Der erste nominierte Klub für das Team des Jahres ist der FC Barcelona. Unter Coach Hansi Flick, der sich Hoffnung auf die Auszeichnung als bester Trainer der vergangenen Saison machen darf, überzeugte das Team mit mitreißendem Offensivfußball und sicherte sich das nationale Triple. In der Champions League war erst im Halbfinale gegen Inter Mailand Endstation (3:3, 3:4 n.V.).
Real-Nachfolger gesucht
Der damals amtierende Champions League-Sieger Real Madrid wurde zum besten Team der Saison 2023/24 gewählt. Die Verantwortlichen und Spieler des Klubs waren der Preisverleihung jedoch aus Protest ferngeblieben, da im Vorlauf durchgesickert war, dass Vinicius Junior der Ballon d’Or verwehrt bleiben würde.
