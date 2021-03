BVB: Verletzter Witsel über die „Vertragsfrage“

Seit Mitte Januar fällt Axel Witsel mit einem Achillessehnenriss aus. Bis zu seiner Rückkehr auf den Rasen werden noch einige Monate vergehen. Ein vorzeitiges Karriereende sei für den 32-Jährigen deshalb aber „zu keinem Zeitpunkt“ ein Thema gewesen, wie er im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ klarstellt.

„Ich war immer positiv, meine Gedanken waren und sind immer darauf ausgerichtet, wieder zurückzukommen auf mein Top-Level. […] Ich habe nie ans Aufhören gedacht“, so Witsel, der vor seiner Verletzung 22 Pflichtspiele bestritt und in der Regel in der Dortmunder Startelf gesetzt war.

Verbleib in Dortmund „wäre gut“

Bis 2022 steht der zentrale Mittelfeldspieler noch beim BVB unter Vertrag. Gespräche über eine Verlängerung haben noch nicht stattgefunden: „Die Situation ist nicht einfach, weil ich aus einer langen Verletzungspause in die Saisonvorbereitung gehen werde. Aber das Jahr soll für mich, das Team und den Klub so gut wie eben möglich werden.“

Wie und ob es danach beim BVB weitergeht, vermag Witsel noch nicht zu prognostizieren: „Was dann die Zukunft bringt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Sollte ich in Dortmund bleiben können, wäre das gut, ich fühle mich wohl hier im Klub und in der Stadt. Es ist ja noch ein bisschen Zeit in der Vertragsfrage. Fit zu werden, ist erstmal deutlich wichtiger.“