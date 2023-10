Haas verlässt Osnabrück

https://www.vfl.de/vertrag-haas/

Vertrag mit Manuel Haas aufgelöst

Der VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Manuel Haas am Montagnachmittag aufgelöst. Dem 27-Jährigen wurde bereits frühzeitig mitgeteilt, dass er in den sportlichen Überlegungen in der Zukunft keine Rolle mehr spielt.