Bayerns Reue bei Pedri

Der 18-jährige Pedri ist in dieser Saison bislang der große Lichtblick beim FC Barcelona. Obwohl im Sommer noch nicht ganz klar war, ob der Youngster den direkten Sprung in die erste Mannschaft packt, hat das Offensiv-Talent nun schon 22 Pflichtspiele im Starensemble der Blaugrana absolviert.

Und Pedri ist alles andere als ein Mitläufer. Der spanische U21-Nationalspieler ist voll ins Angriffsspiel eingebunden und wird vor allem von Lionel Messi immer wieder gesucht. Wendig, geschmeidig und mit einem außergewöhnlichen Blick für Räume ausgestattet belebt Pedri die Barça-Offensive.

Was die Verantwortlichen in Barcelona stolz macht, treibt die Kollegen in München dagegen auf die Palme. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ am heutigen Freitag ausführlich berichtet, versuchte der FC Bayern im Sommer alles, um Pedri in die Bundesliga zu holen. Hasan Salihamidzic lockte sogar mit der Zusage, dass der Dribbelkünstler sofort ein fester Teil der Profimannschaft sein werde.

Barça blieb stur

Die Bayern hatten eine Leihe mit Kaufoption im Sinn. Weil Ronald Koeman Pedris Talent aber ebenfalls bekannt war, lehnten die Katalanen das Gesuch des Champions League-Siegers kategorisch ab. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ ärgert sich Karl-Heinz Rummenigge „jeden Tag über die Absage“. Denn der Vorstandsvorsitzende der Bayern sei der Meinung, „dass es weltweit kein größeres Talent auf dieser Position“ gibt.

Sechs Millionen Euro überwies Barça im Sommer an UD Las Palmas, auf bis zu 20 Millionen Euro kann die Ablöse anwachsen. Sieht man Pedri spielen, ist das immer noch als Schnäppchen zu verbuchen. Das weiß man auch beim FC Bayern.