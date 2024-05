Aus La Liga: 30-Millionen-Stürmer für Wolfsburg?

Der VfL Wolfsburg beschäftigt sich anscheinend mit einer Verpflichtung von Mittelstürmer Jørgen Strand Larsen. Das geht aus einem Bericht des spanischen ‚Relevo‘ hervor. Die Wölfe sollen die Fühler ebenso ausgestreckt haben wie die SSC Neapel. Auch Atlético Madrid und Real Sociedad wird Interesse nachgesagt.

Der 24-jährige Norweger ist vertraglich bis 2028 an Celta Vigo gebunden. Die Ausstiegsklausel beläuft sich laut ‚Relevo‘ auf weit über 50 Millionen Euro. Der La Liga-Vertreter würde Larsen aber für 25 bis 30 Millionen ziehen lassen, heißt es. In der abgelaufenen Spielzeit machte der Angreifer mit 13 Treffern in 37 Ligaspielen auf sich aufmerksam, drei weitere legte er seinen Mitspielern auf.