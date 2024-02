Bonucci zettelt Schlägerei an | Endrick kommt früher zu Real

Ärger um Bonucci

Leonardo Bonucci bei Union Berlin – ein kurzes, aber turbulentes Kapitel. Mit hohen Erwartungen war der italienische Weltstar an die Alte Försterei gewechselt, entpuppte sich aber eher als Schlagzeilen-Magnet denn als sportliche Verstärkung. Nach diversen Nebengeräuschen ließ Bonucci Berlin-Köpenick im Januar schon wieder hinter sich und wechselte nach Istanbul zu Fenerbahce. Dort ist es allerdings nicht ruhiger um den Abwehrmann geworden – ganz und gar nicht.

Halbzeit in Feners Heimspiel gegen Alanyaspor. Es steht 1:0 für die Gastmannschaft. Die Stimmung ist aufgeladen. Beide Teams machen sich auf in den Spielertunnel, da gerät Bonucci mit Gäste-Keeper Ertugrul Taskiran aneinander. Es kommt zu einem Handgemenge, ‚Miliyet‘ und andere türkische Medien berichten gar von einer handfesten „Schlägerei“. Die Partie wird fortgesetzt, die Fener-Fens skandieren Schmähgesänge über Taskiran. Wieder einmal verkommt ein Endergebnis (2:2) in der Süper Lig zur Nebensache.

Des einen Freud, des anderen Leid. Selten hat die Redewendung so gut gepasst wie zu Endrick und seiner aktuellen Situation. Denn der 17-Jährige wird im Sommer in Paris nicht mit der brasilianischen Auswahl bei Olympia antreten. Gestern musste sich die Mannschaft von Trainer Ramon Menezes mit 0:1 gegen Argentinien durch einen Treffer von Luciano Gondou geschlagen geben.

Bei Real Madrid dürfte man das Ergebnis mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen haben. Denn damit seht der 45 Millionen Euro teure Import schon pünktlich zum Start der Saisonvorbereitung für die kommende Spielzeit bei den Königlichen auf dem Rasen. Am 21. Juli wird Endrick 18 Jahre alt und darf offiziell von Palmeiras zu Real wechseln. Wäre er mit der Seleção in Paris am Start gewesen, hätte sich das Ganze bis Mitte August verschieben können.