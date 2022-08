Kalajdzic-Ersatz: Mondpreis für Zirkzee

Der VfB Stuttgart ist offenbar beim FC Bayern wegen eines Transfers von Joshua Zirkzee vorstellig geworden. Wie ‚Sky‘ berichtet, gab es am gestrigen Dienstag ein Telefonat zwischen den Klubs. Die Bayern fordern demnach 20 Millionen Euro Ablöse.

Zirkzee sei Stuttgarts erste Option, sollte Sasa Kalajdzic (25) den Klub verlassen. Der Zwei-Meter-Stürmer hat nur noch ein Jahr Vertrag am Wasen und wurde schon mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht. Dass der VfB sich nun konkret mit einem Nachfolger beschäftigt, deutet darauf hin, dass sich ein Kalajdzic-Wechsel konkretisiert.

Zirkzee ohne Perspektive in München

Zirkzee hat in München unterdessen trotz des Abschieds von Robert Lewandowski nicht die besten Aussichten auf Einsätze. Die vergangene Saison verbrachte der 21-jährige Niederländer recht erfolgreich auf Leihbasis beim RSC Anderlecht. In Belgien gelangen ihm 18 Tore und 13 Vorlagen in 47 Spielen.

