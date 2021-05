Juve droht Ausschluss aus der Serie A

Juventus Turin steht wegen des Festhaltens an der geplanten Super League nun auch in Italien Ärger ins Haus. Gabriele Gravina, Präsident des italienischen Verbands FIGC, drohte der Alten Dame im Gespräch mit dem Radiosender ‚Kiss Kiss Napoli‘ mit einem Ausschluss von der Serie A.

„Die Regeln sind klar: Wenn Juventus zum Zeitpunkt der Anmeldung für die nächste Meisterschaft noch der Super League angehört, können sie nicht an der Serie A teilnehmen. Es wäre schade für die Fans, aber Regeln sind Regeln: Sie gelten für alle“, so Gravina. Bereits am vergangenen Wochenende kündigte die UEFA Sanktionen gegen Juve, Real Madrid und den FC Barcelona an. Das Trio zeigte sich in einem gemeinsamen Statement uneinsichtig.