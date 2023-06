Nürnberg holt Hayashi

Der 1. FC Nürnberg hat den zweiten Neuzugang für die kommende Saison eingetütet. Nach Innenverteidiger Iván Márquez (29/NEC Nijmegen) wechselt nun Daichi Hayashi von VV St. Truiden zum Zweitligisten. Der 26-jährige Stürmer kommt auf Leihbasis für ein Jahr, nach FT-Informationen besteht zudem eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hayashi ist fünffacher japanischer Nationalspieler, bei den Olympischen Spielen im Jahr 2021 wurde er mit seinem Heimatland Vierter. Seit 2021 war er in St. Truiden aktiv – die erste Auslandsstation seiner Karriere. In der abgelaufenen Saison traf er in 34 Pflichtspielen achtmal und legte vier Tore auf.

Lese-Tipp

Bestätigt: Köln verzichtet auf Castrop