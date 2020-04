Bedient sich Barça wieder bei Ajax?

Der FC Barcelona sucht einen potenziellen Ersatz für Junior Firpo, sollte der 23-Jährige die Spanier im Sommer trotz seines bis 2024 laufenden Vertrags tatsächlich verlassen. Der spanischen Zeitung ‚Mundo Deportivo‘ zufolge ist Nicolás Tagliafico von Ajax Amsterdam ein Kandidat bei Barca.

Es sollen in der Vergangenheit schon mehrfach Gespräche zwischen den Verantwortlichen aus Katalonien und dem Berater des 27-Jährigen stattgefunden haben. Vertraglich ist der Linksverteidiger noch zwei Jahre an Amsterdam gebunden. Zuletzt kamen auch Gerüchte auf, wonach auch der FC Chelsea an Tagliafico interessiert sein soll.