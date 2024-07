Coutinho leihweise in die Heimat

Mittelfeldspieler Philippe Coutinho kehrt leihweise für ein Jahr von Aston Villa in seine brasilianische Heimat zurück und schließt sich Vasco da Gama an. In der abgelaufenen Saison wurde der 32-Jährige bereits nach Katar zu Al-Duhail SC verliehen. Dort sammelte er in 16 Spielen der Stars League fünf Scorerpunkte und in der asiatischen Champions League drei Scorer in drei Spielen.

Bei Aston Villa wollte man Coutinho eigentlich fest abgeben, doch mit umgerechnet rund 160.000 Euro pro Woche gehört er zu den Top-Verdienern des Klubs. Vasco da Gama kann das nicht stemmen, sodass Villa Teile des Gehalts übernimmt.