Koemans Dembélé-Plan | Milans Aufstieg aus der Asche

Messi der Dominostein

Lionel Messi hält die Fußballwelt in Atem. Die Zukunft des Argentiniers ist nicht mal annähernd geklärt und täglich rechnen die Medien mit einer Kehrtwende. Scheinbar könnte der Fall von La Pulga auch Teamkollege Luis Suárez betreffen. „Messi blockiert Suárez“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ und schreibt: „Wende in Barcelona: Messi kann zusammen mit Luis König bleiben.“ Sollte sich Messi tatsächlich zu einem Verbleib in Katalonien durchringen, könnte auch sein uruguayischer Sturmkollege bezüglich seiner Zukunftsplanung umdenken. Eigentlich ist Suárez einig mit Juventus Turin. Es bleibt spannend.

Dembélé-Renaissance?

Das Chaos beim FC Barcelona bietet für einige Akteure die Gelegenheit, die Situation zu nutzen und von ihr zu profitieren. So auch Ousmane Dembélé. Neu-Coach Ronald Koeman hat laut der ‚Mundo Deportivo‘ den Plan, den hochveranlagten aber zu oft undisziplinierten Franzosen wieder aufzupäppeln. So soll Koeman einen „sehr motivierten Dembélé“ angetroffen haben, der tatsächlich vor seiner vierten Spielzeit bei den Katalanen noch einmal richtig angreifen will. Dem verletzungsgeplagten Franzosen soll dabei ein Spezialist zur Prävention von Muskelverletzungen helfen.

Milan im Kaufrausch

Wir blicken nach Italien, wo die Transferaktivitäten des AC Mailand Euphorie entfachen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt von einer „Meistermannschaft“, die die Rossoneri derzeit zusammenstellen. Mit der Vertragsverlängerung von Zlatan Ibrahimovic, den bevorstehenden Transfers von Brahim Díaz und Sandro Tonali seien den Mailändern „keine Grenzen“ gesetzt. Besonders Mittelfeldtalent Tonali sei das „Meister-Ass“ im Ärmel von Chefcoach Stefano Pioli. Mit Tiémoué Bakayoko vom FC Chelsea hat Milan einen weiteren Neuzugang im Blick. Die Fachzeitung spricht von der „Wiedergeburt einer Mannschaft, die an die Spitze zurückkehren will.“ Der rot-schwarze Partybus ist abfahrbereit.