Schicksalsspiel für Barça | Klopp won't shop

Milik statt Cavani?

Unter der Anzeige geht's weiter

Lange Zeit galt Atlético Madrid als heißester Anwärter auf Edinson Cavani. Der Torjäger von PSG ist mit seiner Einsatzfreude und seinem absoluten Torhunger wie gemacht für Trainer Diego Simeone. Zumal der Urugayer ablösefrei zu haben ist, da sein Vertrag ausläuft. Der Bruder und Agent des 33-Jährigen stellt allerdings sehr hohe finanzielle Forderungen. Nach gegenseitigen Beschuldigungen schwenken die Rojiblancos laut der ‚as‘ mittlerweile auf Arkadiusz Milik um, dessen Vertrag 2021 ausläuft und der wohl für eine Ablöse zwischen 40 und 50 Millionen Euro zu haben ist. Sportdirektor Andrea Berta soll dem 26-Jährigen bereits eine Verdopplung seines Gehalts auf fünf Millionen Euro angeboten haben. Der Goalgetter des SSC Neapel hat sich laut ‚Tuttosport‘ jedoch auf Juve festgelegt. Den Azzurri dürfte es wohl missfallen, ihn zu einem direkten Konkurrenten zu transferieren. Entsprechend bleibt noch ein Funken Resthoffnung bei den Madrilenen.

Schicksalsspiel für Barça

„Maximale Spannung“ steht der ‚Sport‘ zufolge heute (22 Uhr) auf dem Programm, wenn sich Barça und Atlético im altehrwürdigen Camp Nou gegenüberstehen. Ein Duell, das richtungsweisend für den Ausgang der Meisterschaft in Spanien sein könnte. Sollten die Blaugrana gegen die formstarken Rojiblancos verlieren und Real Madrid gegen Getafe drei Punkte holen, würde der Rückstand auf die Tabellenspitze bereits fünf Punkte betragen. Bei dann noch vier verbleibenden Spieltagen wäre der Drops im Titelrennen wohl gelutscht. In diesem Falle müsste womöglich auch Quique Setién seinen Hut nehmen. Seine Zukunft bei den Katalanen hängt nach diesem Spiel vielleicht nicht mal mehr am seidenen Faden.

„Klopp won't shop“

...but it won't stop Kop“ Diese kreative Schlagzeile bringt heute der ‚Daily Star‘. Eine selbstbewusste Aussage, die unterstreicht, dass Liverpool nicht nur in der Premier League aktuell das Maß aller Dinge ist. Die Reds haben es nicht nötig, ihren Kader zu verstärken und auch nicht den Zwang, Spieler zu verkaufen. Angesichts der Coronakrise könnte an der Anfield Road weder ein Zugang noch ein Abgang zu verzeichnen sein. Sollten die Leistungen weiterhin so bleiben, dürfte wohl kein Fan der Reds etwas dagegen haben.