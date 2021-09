United-Stars haben Angst vor Nachtisch | Sorgen um Juve

Kein Nachtisch für United-Stars

Gegnerische Abwehrreihen haben Angst vor Cristiano Ronaldos Torgefährlichkeit, seine eigenen Teamkollegen vor seinen Ernährungsgewohnheiten. United-Torwart Lee Grant erklärte jüngst bei ‚talkSPORT‘, dass die Spieler der Red Devils aus Furcht vor CR7s bösem Blick sich nicht länger trauen, in der Vereinskantine zum Nachtisch zu greifen. Ein gefundenes Fressen für die englische Boulevardpresse, die mehrere Wortspiele ausspuckt. „We won’t crumble“ (Wir werden nicht zerbrechen), titelt der ‚Daily Mirror‘ mit Bezug auf die neue Qualität von United und das als „Crumble“ bezeichnete Dessert, das in England verbreitet ist, aber im Old Trafford künftig auf dem Index steht. „Nachtisch-Effekte. United-Spieler haben Angst, vor dem Gesundheitsfanatiker Ronaldo Pudding zu essen“, schreibt der ‚Daily Express‘.

Juve muss aufwachen

Vor der Saison wurde die Rückkehr von Massimiliano Allegri zu Juventus Turin gefeiert, doch den Saisonstart hat die Alte Dame in den Sand gesetzt: Nach drei Spieltagen hat Juve nur einen mickrigen Punkt auf dem Konto. In Italien sind die schlechten Leistungen deshalb Thema Nummer eins. „Alle mit Max, Juve wach auf!“, heißt es auf der Titelseite der ‚Tuttosport‘, „Wacht auf, Jungs“, beim ‚Corriere dello Sport‘. Am heutigen Dienstag (21 Uhr) gilt es für die Turiner gegen Malmö FF in der Champions League, den ersten Saisonsieg einzufahren.

Im Zeichen der Königsklasse

Apropos Champions League. Der Königsklasse widmet die ‚L’Équipe‘ heute ihre volle Aufmerksamkeit. „Die Liga der außergewöhnlichen Talente“, titelt Frankreichs größte Sportzeitung mit Blick auf den Start der neuen CL-Saison. Die Topstars Cristiano Ronaldo (Manchester United), Lionel Messi (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Robert Lewandowski (FC Bayern), Zlatan Ibrahimovic (AC Mailand) und Romelu Lukaku (FC Chelsea) zieren das Cover.