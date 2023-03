Kirsten zurück zu Dynamo

Ulf Kirsten kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Der 57-Jährige steigt als Berater des Vorstands bei Drittligist Dynamo Dresden ein. Als aktiver Spieler hatte Kirsten in 180 Spielen für die Sachsen 67 Tore geschossen. 1990 folgte der Wechsel zu Bayer Leverkusen. Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker erklärt: „Er kennt den Verein bestens, ist für zahllose Menschen in Deutschland ein großes Idol und verfügt über viel Fachwissen sowie einen großen Erfahrungsschatz.“

Der ehemalige Nationalspieler selbst sagt über seine Rückkehr nach Dresden: „In all den Jahren sind der Kontakt und die große Verbundenheit zu dem Verein, bei dem für mich alles begann und mit dem ich so viele schöne Momente als Spieler erleben durfte, nie abgerissen. Nun möchte ich in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen meinen Teil beitragen und meine Erfahrung und Verbindungen einbringen, um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.“

