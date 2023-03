Barça: Krisensitzung wegen Fati

Die Zukunft von Ansu Fati beim FC Barcelona ist offen. Der spanischen ‚Sport‘ zufolge fand am heutigen Montag ein rund einstündiges Meeting zwischen den Verantwortlichen des Klubs und dessen Vater statt. Thema sei die Zukunft des 20-Jährigen bei den Blaugrana gewesen. Das Treffen habe stattgefunden, nachdem Starberater Jorge Mendes den Rechtsfuß bei Premier League-Klubs angeboten hatte.

Fati sei mit seinen Spielanteilen bei Barça unzufrieden und erwäge, den Klub zu verlassen, wenn sich ebenjene in den kommenden Wochen nicht ändern. In der laufenden Saison stand der Offensivspieler zwar in 24 von 26 La Liga-Partien auf dem Rasen, durfte jedoch nur neunmal starten. Noch bis 2027 ist der Youngster an die Katalanen gebunden. Interesse an Fati bekundet unter anderem Manchester United.

