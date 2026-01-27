Menü Suche
Bitterer Doppel-Ausfall bei Wolfsburg

von Dominik Schneider - Quelle: vfl-wolfsburg.de
Jenson Seelt applaudiert den Wolfsburg-Fans @Maxppp

Für den VfL Wolfsburg kommt es doppelt bitter. Der Bundesligist teilt mit, dass gleich zwei Profis vorerst nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit Jenson Seelt (22) und Cleiton (22) trifft es ausgerechnet zwei Innenverteidiger der Wölfe.

Die Wölfe müssen bis auf Weiteres auf Jenson Seelt und Cleiton verzichten. Seelt zog sich eine Knieverletzung zu. Neuzugang Cleiton fällt mit einer Sprunggelenksverletzung aus.

Gute Besserung, Jungs! 💚
Während Seelt an einer Verletzung am Knie laboriert, ist bei Neuzugang Cleiton das Sprunggelenk betroffen. Damit erhöht sich der Druck auf die Verantwortlichen weiter, bis zum Deadline Day einen neuen Abwehrspieler für das Zentrum zu verpflichten.

