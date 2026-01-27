Bitterer Doppel-Ausfall bei Wolfsburg

Für den VfL Wolfsburg kommt es doppelt bitter. Der Bundesligist teilt mit, dass gleich zwei Profis vorerst nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit Jenson Seelt (22) und Cleiton (22) trifft es ausgerechnet zwei Innenverteidiger der Wölfe.

Während Seelt an einer Verletzung am Knie laboriert, ist bei Neuzugang Cleiton das Sprunggelenk betroffen. Damit erhöht sich der Druck auf die Verantwortlichen weiter, bis zum Deadline Day einen neuen Abwehrspieler für das Zentrum zu verpflichten.