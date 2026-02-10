Jiménez liebäugelt mit Real-Rückkehr

Der jüngst vom AFC Bournemouth fest verpflichtete Álex Jiménez hat sich zu den Gerüchten über eine mögliche Rückkehr zu Ausbildungsverein Real Madrid geäußert. Im Gespräch mit der ‚Mundo Deportivo‘ betont der spanische U21-Nationalspieler: „Im Moment konzentriere ich mich auf Bournemouth, auf diese Saison, aber eine Rückkehr wäre ein Traum für mich. Weil ich dort aufgewachsen und zu dem geworden bin, der ich heute bin.“

Nach seinem Einsatz gegen Aston Villa (1:1) am vergangenen Samstag griff die im Leihvertrag festgeschriebene Kaufpflicht, durch die Bournemouth den 20-jährigen Außenverteidiger für 19,5 Millionen Euro Ablöse fest vom AC Mailand verpflichten musste. In der laufenden Premier League-Saison gehört der Rechtsfuß bei den Cherries zum Stammpersonal. 17 seiner 21 Einsätze absolvierte er von Beginn an.