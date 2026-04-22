Bellingham erwirbt Klub-Anteile

Jude Bellingham will seiner Heimat etwas zurückgeben. Wie das Cricket-Franchise Birmingham Phoenix mitteilt, hat der Mittelfeldspieler von Real Madrid 1,2 Prozent der Anteile gekauft. Schon in der Jugend entdeckte der 22-Jährige sein Faible für Cricket.

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„Ich liebe Birmingham. Ich bin sehr dankbar für das, was die ganze Stadt Birmingham für mich getan hat. Ich liebe auch Cricket, und als ich die Gelegenheit bekam, mich zu engagieren, habe ich nicht lange gezögert. Deshalb bin ich so glücklich, dabei zu sein“, wird der Engländer in der Pressemitteilung zitiert.