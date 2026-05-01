Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça-Angebot: Silva wartet ab

von Dominik Sandler - Quelle: Sport
1 min.
Bernardo Silva von ManCity @Maxppp

Noch ist offen, wohin es Bernardo Silva von Manchester City im Sommer zieht. Wie die ‚Sport‘ berichtet, verlängert der 31-Jährige seine Deadline für die Entscheidung weiter in den Mai hinein, um dem FC Barcelona mehr Zeit zu geben. Die Katalanen wägen im Moment noch ab, ob der Portugiese in die Philosophie passt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Berater Jorge Mendes macht Silva Hoffnung, da er gute Kontakte nach Barcelona pflegt und viele Spieler bei den Blaugrana von Mendes beraten werden. Silva verlässt die Skyblues im Sommer nach neun Jahren ablösefrei. Ein Engagement außerhalb von Europa hat er für sich schon so gut wie ausgeschlossen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Barcelona
ManCity
Bernardo Silva

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Barcelona Logo FC Barcelona
ManCity Logo Manchester City FC
Bernardo Silva Bernardo Silva
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert