Barça-Angebot: Silva wartet ab

Noch ist offen, wohin es Bernardo Silva von Manchester City im Sommer zieht. Wie die ‚Sport‘ berichtet, verlängert der 31-Jährige seine Deadline für die Entscheidung weiter in den Mai hinein, um dem FC Barcelona mehr Zeit zu geben. Die Katalanen wägen im Moment noch ab, ob der Portugiese in die Philosophie passt.

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Sein Berater Jorge Mendes macht Silva Hoffnung, da er gute Kontakte nach Barcelona pflegt und viele Spieler bei den Blaugrana von Mendes beraten werden. Silva verlässt die Skyblues im Sommer nach neun Jahren ablösefrei. Ein Engagement außerhalb von Europa hat er für sich schon so gut wie ausgeschlossen.