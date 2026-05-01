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Flick nimmt Angebot an

von David Hamza - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Hansi Flick auf der Pressekonferenz @Maxppp

An der Vertragsverlängerung von Hansi Flick beim FC Barcelona gibt es wohl keine Zweifel mehr. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge hat der Cheftrainer das Angebot der Katalanen akzeptiert. Flick werde den neuen Vertrag nach dem Gewinn der Meisterschaft unterschreiben, fünf Spieltage vor Schluss hat Barça elf Punkte Vorsprung auf Real Madrid.

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Sein aktuell bis 2027 datierter Kontrakt soll bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison verlängert werden. Flick hatte zur Saison 2024/25 in Barcelona übernommen, mit den Katalanen winkt ihm nun sein zweiter La Liga-Titel. Zudem gewann man die Copa del Rey und zweimal den spanischen Superpokal. Flick kündigte bereits an, dass Barça sein letzter Verein sein wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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