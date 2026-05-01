HSV: Klarheit bei Lokonga

Der Hamburger SV kann über die Saison hinaus mit Albert Sambi Lokonga planen. Im Interview mit dem ‚Hamburger Abendblatt‘ sagt der 26-Jährige auf die Frage, ob er bei den Rothosen bleiben wolle: „Ja, wir haben hier ein Projekt und ich fühle mich sehr wohl. Das ist für mich das Wichtigste. Ich bin in den vergangenen Jahren viel umgezogen. Man weiß nie, was passiert. Aber ich möchte jetzt Stabilität und ein gutes Gefühl, und das habe ich hier.“

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Vor der Saison wechselte der Belgier vom FC Arsenal zum HSV und ist eine wichtige Stütze im Team von Merlin Polzin. Vor fünf Jahren hatten die Gunners 17,5 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler an den RSC Anderlecht überwiesen. Nach Leihstationen bei Crystal Palace, Luton Town und dem FC Sevilla ist Sambi Lokonga in Hamburg offensichtlich angekommen.