Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Wolfsburg mischt bei Prömel mit

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim @Maxppp

Im Werben um Grischa Prömel ist der VfB Stuttgart nicht allein auf weiter Flur. ‚Sky‘ bringt den 31-jährigen Mittelfeldspieler von der TSG Hoffenheim auch mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung. Der VfB sieht im gebürtigen Stuttgarter einen potenziellen Ersatz für Angelo Stiller (24), sollte dieser im Sommer das Weite suchen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Kraichgau arbeitet man unterdessen an einer Vertragsverlängerung mit dem Rechtsfuß. Der momentan gültige Kontrakt des Hoffenheimer Leistungsträgers endet nach der laufenden Spielzeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hoffenheim
Wolfsburg
Grischa Prömel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Grischa Prömel Grischa Prömel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert