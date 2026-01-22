Bundesliga
Wolfsburg mischt bei Prömel mit
@Maxppp
Im Werben um Grischa Prömel ist der VfB Stuttgart nicht allein auf weiter Flur. ‚Sky‘ bringt den 31-jährigen Mittelfeldspieler von der TSG Hoffenheim auch mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung. Der VfB sieht im gebürtigen Stuttgarter einen potenziellen Ersatz für Angelo Stiller (24), sollte dieser im Sommer das Weite suchen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Im Kraichgau arbeitet man unterdessen an einer Vertragsverlängerung mit dem Rechtsfuß. Der momentan gültige Kontrakt des Hoffenheimer Leistungsträgers endet nach der laufenden Spielzeit.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden