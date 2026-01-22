Wolfsburg mischt bei Prömel mit

Im Werben um Grischa Prömel ist der VfB Stuttgart nicht allein auf weiter Flur. ‚Sky‘ bringt den 31-jährigen Mittelfeldspieler von der TSG Hoffenheim auch mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung. Der VfB sieht im gebürtigen Stuttgarter einen potenziellen Ersatz für Angelo Stiller (24), sollte dieser im Sommer das Weite suchen.

Im Kraichgau arbeitet man unterdessen an einer Vertragsverlängerung mit dem Rechtsfuß. Der momentan gültige Kontrakt des Hoffenheimer Leistungsträgers endet nach der laufenden Spielzeit.