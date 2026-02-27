Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Neuer-Einsatz auf der Kippe

von Daniel del Federico
1 min.
Manuel Neuer im FCB-Dress @Maxppp
BVB FC Bayern

Manuel Neuers Einsatz beim Klassiker gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) ist noch fraglich. Auf der Pressekonferenz vor der Partie erklärte Trainer Vincent Kompany: „Bei Manu sieht es eigentlich gut aus. Wir hatten gedacht, dass er länger ausfällt. Er macht es gut im Moment und trainiert heute vielleicht sogar mit. Für mich ist alles positiv, aber vielleicht wird es für morgen eher nichts. Trotzdem möchte ich es noch einmal mit Manu besprechen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Neuer laborierte zuletzt an einem Muskelfaserriss in der Wade. Der Kapitän nahm zuletzt wieder am Mannschaftstraining teil, musste die Einheit am gestrigen Donnerstag jedoch abbrechen. Kompany macht sich auch bei einem möglichen Ausfall des 39-Jährigen keine Sorgen: „Wenn nicht, dann spielt Jonas Urbig und er hat ihn immer sehr gut vertreten.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Manuel Neuer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Manuel Neuer Manuel Neuer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert