Bericht: Arminia feuert Kramer

Arminia Bielefeld will im Abstiegskampf kurz vor Saisonschluss offenbar so etwas wie einen letzten Impuls setzen. Wie die ‚Neue Westfälische‘ vermeldet, wurden Cheftrainer Frank Kramer und Co-Trainer Ilia Gruev mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Die Trainingsleitung, heißt es weiter, sollen fortan Torwarttrainer Marco Kostmann und Michael Henke übernehmen. Henke war bis zum vergangenen Sommer als Sportdirektor beim FC Ingolstadt tätig. Einen Namen hatte er sich vor allem während seiner langjährigen Zeit als Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld (FC Bayern, Borussia Dortmund) gemacht.

Am Sonntag verlor die Arminia mit 0:3 gegen den FC Bayern, es war das siebte sieglose Ligaspiel in Serie. In der Tabelle sind die Bielefelder auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht, vier Spieltage stehen noch aus.