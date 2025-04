Wechselkandidat: United spricht mit Schick

Trotz einer Quote von 23 Saisontreffern in 40 Einsätzen ist Patrik Schicks Zukunft bei Bayer Leverkusen ungewiss. Der Konkurrenzkampf mit Victor Boniface (24) und vermeintliche Meinungsverschiedenheiten mit Trainer Xabi Alonso haben den Tschechen ins Grübeln gebracht. Dazu besteht beim 29-Jährigen der Wunsch, in die Premier League zu wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den könnte sich Schick mit einem Wechsel zu Manchester United erfüllen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Red Devils den Zielstürmer als Verstärkung für die Offensive im Blick. Ein erster Austausch zwischen den Red Devils und dem Lager des Bayer-Profis soll bereits stattgefunden haben. United will sich nach der aktuellen Katastrophensaison (Platz 14) auf einigen Positionen neu aufstellen und sieht in Schick eine verlässliche Option für den Sturm.

Das Preisschild für den großgewachsenen Angreifer, der noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, liegt bei 25 bis 30 Millionen Euro. Aus Sicht der sonst so ausgabefreudigen Red Devils ein überschaubarer Preis. Schick selbst wollte sich zuletzt bezüglich seiner Zukunft nicht in die Karten schauen lassen: „Es ist schwer zu sagen. Wir werden sehen, was im Sommer passiert.“