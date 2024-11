De Jong-Poker: Barça zu drastischer Maßnahme bereit

Immer wieder wird Frenkie de Jong (27) als Verkaufskandidat beim FC Barcelona gehandelt. Einerseits, weil der 2019 von Ajax Amsterdam losgeeiste Niederländer der Ablösesumme von 85 Millionen Euro nie so ganz gerecht werden konnte. Anderseits gehört der Mittelfeldstratege zu den Top-Verdienern in Katalonien.

Sage und schreibe 35 Millionen Euro kostet de Jong die Blaugrana nach Informationen der ‚Sport‘ jährlich mit Blick auf die Ablöse sowie das im Zuge der Corona-Pandemie gestundeten Gehalt. Und deshalb sei die Führungsetage zu einem drastischen Schritt bereit.

Weiter heißt es nämlich, dass der 55-fache Nationalspieler den Verein im Anschluss an die Saison nicht nur verlassen soll, sondern womöglich sogar ablösefrei wechseln dürfte, um ebenjene Fixkosten einzusparen.

Vertraglich ist de Jong noch bis 2026 an den spanischen Tabellenführer gebunden. Weil eine Verlängerung in weite Ferne gerückt ist, würde man in eineinhalb Jahren ohnehin keine Ablöse mehr einstreichen.