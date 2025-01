Medizincheck steht: Neue Details beim Berisha-Wechsel

Die Rückkehr von Mergim Berisha zum FC Augsburg steht kurz bevor. Wie ‚Sky‘ vermeldet, sind sich die TSG Hoffenheim und die Fuggerstädter über die Details des Vertrages einig geworden, der Stürmer wechselt zunächst auf Leihbasis zum FCA, der eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro besitzt. Demnach steht der Medizincheck am heutigen Montag an.

Zuvor war auch von einer möglichen Kaufpflicht berichtet worden, nun könnte der 26-Jährige also nach der Saison durchaus doch noch einmal nach Sinsheim zurückkehren. Dort entpuppte sich der Mittelstürmer, der im Sommer 2023 aus Augsburg für 14 Millionen verpflichtet worden war, als Flop. Nach seinem Kreuzbandriss manövrierte sich Berisha mit Fehlverhalten selbst ins Abseits und hat bei der TSG keine Zukunft mehr.