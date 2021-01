Ganz oben ins Regal: Hertha nimmt Kontakt wegen Gómez auf

Hertha BSC bastelt am ganz großen Wurf. Einem Bericht der italienischen Zeitung ‚Corriere dello Sport‘ zufolge versucht sich der neureiche Bundesligist an der Verpflichtung von Alejandro Gómez. Laut dem Sportblatt hat die Alte Dame Kontakt zu Atalanta Bergamo geknüpft und erörtert zurzeit, ob eine Verpflichtung des 32-jährigen Offensivstars möglich ist.

Gómez war bei den Bergamasken vor einigen Wochen aufs Abstellgleis geraten, als er eine taktische Anweisung von Chefcoach Gian Piero Gasperini bewusst ignoriert hatte. Es folgte ein weiterer Fauxpas, als er die Juve-Hymne auf der Bank sitzend lauthals mitsang. Atalanta-Fans sind also ebenfalls nicht gut zu sprechen auf ihren Kapitän und eigentlichen Topstar. Zuletzt wurde er mehrere Wochen hintereinander gar nicht für den Kader berücksichtigt.

Wie könnte der Deal klappen?

Offen ist, wie Hertha eine Verpflichtung realisieren könnte. Noch bis 2022 ist Gómez an Bergamo gebunden. Der flinke und äußerst spielstarke Rechtsfuß selbst würde dem ‚Corriere dello Sport‘ zufolge am liebsten in der Serie A bleiben. Ernsthaft angeklopft hat aber bis dato kein italienischer Klub.

Wohl aber die Hertha, die ihrerseits in der Lage wäre, das üppige Gehalt des fünffachen Nationalspielers zu stemmen. Ob ein Kauf im Bereich des Möglichen liegt, werden nun die Gespräche zwischen den Klubs zeigen. Denkbar ist auch ein halbjähriges Leihgeschäft.