Sané-Wechsel: Welche Rolle spielte Liverpool?

Auch der FC Liverpool wollte im Transferpoker um Leroy Sané offenbar ein Wörtchen mitreden. ‚Sport Bild‘-Reporter Christian Falk zufolge signalisierten die Reds Interesse am deutschen Nationalspieler. Dieser habe einen Wechsel an die Anfield Road aber nie ernsthaft in Betracht gezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Spieler von Manchester City habe Sané die Fans der Skyblues nicht mit dem Schritt Richtung Liverpool verärgern wollen. Einzig ein Transfer zum FC Bayern komme für den Flügelstürmer in Frage.

Laut Gerüchten aus England war der Klopp-Klub bereit, Sanés aktuelles Gehalt zu zahlen, sollte er im Sommer 2021 ablösefrei nach Liverpool kommen. Daraus wird nichts, alle Zeichen deuten auf eine Übereinkunft mit dem FC Bayern hin.

Ablösepoker

Mit den Münchnern selbst soll sich Sané über einen Fünfjahresvertrag einig sein, nun hängt es an der Ablöse. Nach FT-Infos bietet Bayern aktuell 45 Millionen Euro, Citys Anfangsforderung beträgt 80 Millionen Euro.

Mit Blick auf die Coronakrise, eine Vertragsrestlaufzeit von einem Jahr und den monatelangen verletzungsbedingten Ausfall des 24-Jährigen ist aber davon auszugehen, dass die Engländer sich dem deutschen Rekordmeister noch etwas annähern werden.