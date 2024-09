Oranje-Drama: Bergwijn schießt gegen Koeman

Steven Bergwijn reagiert mit Unverständnis auf seine Ausbootung aus der niederländischen Nationalmannschaft. „Wenn er ein engagierter Nationaltrainer gewesen wäre, hätte er mich zuerst angerufen. Jetzt musste ich es aus dem Fernsehen erfahren“, so der 26-Jährige im Interview mit dem ‚Telegraaf‘. Er sei „enttäuscht“ vom Vorgehen von Bondscoach Ronald Koeman, der öffentlich gesagt hatte, er werde Bergwijn nicht mehr für Oranje berufen, da dieser von Ajax Amsterdam nach Saudi-Arabien zu Al Ittihad gewechselt ist. Der Spieler habe Geld seinen sportlichen Ambitionen vorgezogen, so der Vorwurf.

Bergwijn will das nicht auf sich sitzen lassen: „Ich kann ihm versichern, dass die Liga in Saudi-Arabien besser ist als die in den Niederlanden.“ Und weiter: „Wenn er mich angerufen oder anderweitig Interesse gezeigt hätte, hätte er meine Seite der Geschichte hören können. Wie können Sie so etwas sagen, ohne mit mir gesprochen zu haben?“ Bergwijn hofft nun, dass er zukünftig doch noch einmal für Oranje auflaufen kann: „Unter diesem Nationaltrainer will ich das nicht mehr. Mit jemandem, der mich absichtlich in den Medien so runtermacht, bin ich fertig. Aber wer weiß, ob es in Zukunft einen neuen Nationaltrainer geben wird.“