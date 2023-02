Gakpo: Chelsea hatte keine Chance

Für Cody Gakpo ist mit dem Wintertransfer zum FC Liverpool ein Traum in Erfüllung gegangen. „Als ich von Liverpools Interesse hörte, dachte ich an nichts anderes“, blickt der niederländische Angreifer im Interview mit der ‚Daily Mail‘ zurück, „womöglich gab es da auch Chelsea, aber ich hatte mich bereits entschieden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach eineinhalb Monaten in Liverpool bereut Gakpo nichts: „Dies ist ein guter Ort für mich, um mich zu verbessern und zu entwickeln und am Ende zu zeigen, wer ich sein kann.“ Sechs Pflichtspiele hat der 23-Jährige bislang für die Reds absolviert, Scorerpunkte fehlen allerdings noch in seinen Statistiken. Er weiß: „Daran wird man gemessen, also muss ich das so schnell wie möglich wieder hinbekommen.“

Lese-Tipp

Leipzig aufgepasst: Milan gibt Gas bei Keïta