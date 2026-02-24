RB verkündet Schlager-Diagnose

RB Leipzig muss vorerst ohne Xaver Schlager auskommen. Die Sachsen teilen mit, dass der 28-jährige Mittelfeldmann wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich „voraussichtlich wenige Wochen“ ausfallen wird.

Der österreichische Nationalspieler hatte sich die Verletzung beim Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Borussia Dortmund (2:2) zugezogen. Für Schlager sind es die letzten Monate in Leipzig. Dass der Linksfuß seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, steht bereits fest.