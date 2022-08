Bahn frei für Depay: Juve-Wechsel steht bevor

Memphis Depay könnte den FC Barcelona in Kürze verlassen und als neuer Spieler von Juventus Turin vorgestellt werden. Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Katalanen mit dem niederländischen Angreifer auf eine Auflösung des bis 2023 datierten Vertrages geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem nun zwischen Barça und Depay alles klar ist, muss Juve noch grünes Licht erteilen. Im Raum steht demnach ein Zweijahresvertrag für den 28-Jährigen.

Win-Win-Situation

Bei der Alten Dame soll der Rechtsfuß für neuen Schwung in der Offensive sorgen, da es dort zuletzt an Kreativität mangelte. Bei den Blaugrana ergibt sich durch den Abgang indes die Chance, das frei gewordene Gehaltsbudget in die Liga-Registrierung von Jules Koundé (23) zu stecken.