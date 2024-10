Sommer-Flirt weiter im Real-Visier

Innenverteidiger Aymeric Laporte (30) bleibt ein Thema bei Real Madrid. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge haben die Königlichen den Europameister in Diensten von Al Nassr weiter im Blick. Laporte, bereits im Sommer ein Kandidat in Madrid, soll nach wie vor einen Abschied aus Saudi-Arabien zum Ziel und großes Interesse an einem Real-Wechsel haben.

Eine zeitnahe Zusammenarbeit sei jedoch unrealistisch, für den Winter plane der Champions League-Sieger nämlich keine Neuzugänge. Umdenken würden die Madrilenen nur dann, wenn sich auf dem Spielermarkt eine „klare Chance“ ergäbe. Bei Laporte ist diese nicht in Sicht, denn Al Nassr soll unverändert auf den bis 2026 gültigen Vertrag pochen.