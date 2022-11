Bellerín will bei Barça verlängern

Die sportliche Situation von Héctor Bellerín ist ähnlich wie die seines Vereins: So ganz will es einfach noch nicht laufen. Die anfängliche Euphorie aus dem Sommer ist verpufft und hat den Spanier auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Fünf magere Einsätze stehen für den häufig verletzten Rechtsfuß zu Buche.

Seinen Einjahresvertrag in der spanischen Küstenstadt würde Bellerín dennoch gerne verlängern, wie er im Interview mit ‚El Matí de Catalunya‘ verrät. „Ich will einen neuen Vertrag unterschreiben und hier bei Barça bleiben. Ich bin sehr glücklich“, so der 27-Jährige. Nach elf Jahren beim FC Arsenal war Bellerín im Sommer zu seinem Jugendverein zurückgekehrt. Zuletzt gab es Gerüchte, dass die Katalanen einen neuen Rechtsverteidiger verpflichten wollen. Diogo Dalot (23) von Manchester United und Malo Gusto (19) von Olympique Lyon wurden in diesem Zusammenhang gehandelt. Wie sich die Situation entwickelt, hängt vor allem von Belleríns Leistungen auf dem Rasen ab.

„Man muss geduldig sein“

Das bittere Champions League-Aus hat man beim Tabellenzweiten der La Liga noch immer nicht verdaut. Zum zweiten Mal in Folge kamen die Katalanen nicht über die Gruppenphase hinaus und müssen nun in der zweitklassigen Europa League antreten. Für Bellerín noch lange kein Grund, den vor der Saison ausgerufenen Neuanfang für gescheitert zu erklären. Im Gegenteil: Laut dem 27-Jährigen gehören Rückschläge zu einem solchen Weg dazu: „Wir befinden uns auf neuen Wegen, wir haben viele neue Spieler dazugeholt und diese Art von Projekt braucht einfach Zeit. Dinge, die man gut machen will, sind es wert abzuwarten.“

Trainer Xavi besäße trotz der sportlichen Rückschläge den vollen Rückhalt der Kabine, erzählt Bellerín weiter. „Er weiß, was er von uns will und uns ist klar, was wir tun müssen“, stellt der Rechtsfuß klar. Ihm sei bewusst, dass man die Früchte seiner Arbeit häufig erst später ernten kann. Fans und Kritiker des Vereins mahnt er deshalb zur Geduld: „Denkt doch mal an Klopp in Liverpool oder Guardiola in Manchester, die haben alle klein angefangen. Man gewinnt nicht immer sofort Titel.“