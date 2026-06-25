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Offiziell Bundesliga

Paderborn holt Batista Meier

von David Hamza - Quelle: scp07.de
3 min.
Oliver Batista Meier für Münster im Einsatz @Maxppp

Oliver Batista Meier (25) wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. Der Offensivspieler war erst vor einem Jahr vom SSV Ulm zu Preußen Münster gekommen, dort endete die Saison trotz zehn Scorerpunkten (sechs Tore, vier Assists) des Rechtsfußes mit dem Abstieg in die 3. Liga.

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Paderborns Geschäftsführer Sport Sebastian Lange sagt über das ehemalige Bayern-Talent: „Olli hat in seiner Karriere bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt. Er überzeugt durch eine starke Technik, Spielübersicht und Passqualität. Wir sind davon überzeugt, dass Olli unserer Offensive zusätzliche Qualität und Kreativität verleihen und dass er sich schnell an das Niveau der Bundesliga anpassen wird.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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