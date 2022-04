„Dynamik verändern“: Kehl skizziert den BVB-Umbruch

Abgänge

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Borussia Dortmund gibt es zahlreiche Spieler, die ihre hochdotierten Verträge nicht mit Leistung rechtfertigen. Entsprechend beschäftigt sich der BVB damit, einige Akteure abzugeben. „Wir werden uns sicher auch von Spielern trennen müssen, die einfach keine Perspektive mehr bei uns haben“, sagt Sebastian Kehl der ‚Süddeutschen Zeitung‘. Generell gelte aber: „Borussia Dortmund steht zu seinen Verträgen. Deshalb muss ich auch sagen: Kann sein, dass uns am Ende nur zwei Spieler verlassen.“

Entscheidend werden laut dem designierten Sportdirektor die Fragen: „Wird uns der eine oder andere Spieler verlassen? Viele haben noch längere Verträge. Welche Möglichkeiten ergeben sich, dass Spieler wechseln können oder wollen?“ Und natürlich auch die Frage nach der Zukunft des heiß umworbenen Torjägers Erling Haaland (21), bei dem Real Madrid und Manchester City das Rennen anführen.

Man könne „nicht ausschließen, dass wir Erling Haaland letztlich doch verlieren“, so Kehl. „Geht Erling Haaland? Und was bekommen wir dann für ihn?“, fragt der Ex-Profi. Mindestens 75 Millionen Euro werden fällig. Denkbar scheint mittlerweile aber auch, dass höhere Angebote für den Norweger eingehen. Aktuell gebe es aber „zu Erling wirklich nichts Neues, kein Verein ist an uns herangetreten.“ Jedoch werde es „nicht mehr ewig dauern wird, bis Haalands Zukunft entschieden wird“.

Zugänge

Haaland zu ersetzen, wird eine Mammutaufgabe. Zudem soll auch ein verspäteter Nachfolger für Jadon Sancho (22, Manchester United) kommen. „Den konnten wir bisher nicht wirklich ersetzen“, sagt Kehl. Der Plan: „Wir wollen der Mannschaft einen neuen Impuls geben, neue Energie im Team kreieren, ein paar verkrustete Strukturen im Kader aufbrechen, neuen Konkurrenzkampf anheizen.“

Dortmund suche „ein paar neue, frische Spieler, die die Dynamik innerhalb der Mannschaft verändern […]. Aber über allem steht für mich: Ich will hier lauter Jungs haben, die aber mal so richtig Bock auf diesen Verein haben, sich zerreißen.“ Natürlich wird dabei aber auch nach sportlichen Attributen wie „Geschwindigkeit im Offensivbereich“, „Torgefährlichkeit“ und „deutsche Nationalspieler“ selektiert.

Dazu passen die Bemühungen um Karim Adeyemi (20). „Der hat augenscheinlich diese Attribute, er ist aber Spieler von RB Salzburg“, wiegelt Kehl ab und bestätigt gleichzeitig „sehr viele Gespräche in alle Richtungen“. Adeyemi soll bis zu 45 Millionen Euro Ablöse kosten. Das wäre wohl nur stemmbar, wenn Haaland teuer verkauft wird.

Trainer

Im Sommer zahlte der BVB fünf Millionen Euro für Trainer Marco Rose. Trotz einer gerade in den Pokalwettbewerben unbefriedigenden Saison soll der Coach weitermachen. „Wir müssen trennen zwischen den Pokalwettbewerben und der Liga. Marco ist sehr selbstkritisch mit sich und dem Team umgegangen, was das Ausscheiden aus Champions League und DFB-Pokal angeht. In der Liga - noch mal - läuft es gut. Unsere Probleme hätten 16 andere Klubs gern“, sagt Kehl.

Und weiter: „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Marco den richtigen Weg gehen. Dafür braucht man ein bisschen Zeit. Eine Stabilität auf der Position Trainer ist ein wesentlicher Bestandteil von Erfolg.“ Vielleicht darf sich Rose, dessen „Fußball-Philosophie“ Kehl schätzt, im kommenden Transferfenster dann auch den ein oder anderen Neuzugang wünschen.